Смотреть можно, трогать нельзя

У «Игромира» крайне тяжелое положение. Хотя это главное игровое мероприятие России, на нем не звучат громкие анонсы и не демонстрируются эксклюзивные ролики. В связи с этим организаторы ищут новые способы привлечь аудиторию и экспериментируют из года в год. «Лента.ру» посетила открытие «Игромира 2017» и выяснила, для кого эта выставка и что интересного на ней можно найти.

Смена ориентиров

Понимая то, что «Игромир» — это вовсе не Е3 и не Gamescom, с их валом анонсов и новостей, российская выставка решила пойти другим путем. В целом это прослеживалось давно, но сейчас можно точно констатировать: «Игромир» — это уже далеко не про игры.

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С каждым годом число стендов, где можно сыграть в свежие игры все сокращается, зато активно развиваются стенды производителей игровой периферии и железа, а Comic Con так вообще обзавелся собственной фанбазой. К ним стекается больше посетителей, там гораздо больше активностей и, что самое главное для наиболее юных посетителей «Игромира», — больше халявы. Ну и нельзя забывать о промоутерах в вызывающих нарядах, которых с избытком было на стендах с железом.

Так, в четвертом зале (где и расположились все производители), проводились собственные турниры с призами и простенькие конкурсы. Соревнования тут на любой вкус: Dota 2 и CS:GO, Overwatch, Rainbow Six: Siege и Tekken 7. Сюда приехали и звезды киберспорта, с которыми можно было сфотографироваться или же автограф взять. Все это успешно маскировало главную проблему «Игромира» — отсутствие эксклюзивности.

День сурка

Кто-то всерьез думал, что 2017 год может стать переломным для «Игромира» и произойдет нечто удивительное? Правильно — никто так не думал. Издатели снова привезли билды с E3 и Gamescom, либо показали уже вышедшие проекты.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости 1 /3

При входе на «Игромир» посетителей сразу встречает внушительный стенд ролевого экшена Middle-Earth: Shadow of War. На выставке был доступен предрелизный билд игры (который уже засветился на Gamescom), так что любой желающий мог сыграть, по сути, в уже готовый продукт и в полной мере его оценить.

Если первая часть была неуверенной попыткой разработчиков скрестить боевую систему из серии Batman Arkham с миром Толкина, то продолжение выглядит более солидно. В Monolith додумали систему Nemesis, сделали огромный открытый мир и добавили эпичные рейды на замки.

Последнее, кстати, — одна из самых важных и крутых частей игры. Замки выступают тут в роли вышек в играх Ubisoft, которые нужно захватывать для открытия следующего региона. Эту операцию необходимо четко спланировать, набрать соратников. В качестве соратников придется привлекать тех же орков из замка. Затем необходимо разведать местность и устранить вождей; только после этого откроется путь к хозяину крепости.

С одной стороны, это не сильно отличается от идеи Shadow of Mordor, где нужно было делать все то же самое, но без замка. С другой, теперь у этого рубилова появился смысл, теперь это не просто убийство ради убийств. А битвы за замок действительно эпичны и могут занимать до часа игрового времени.

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Неподалеку от Shadow of War расположился внушительный стенд Sony, на котором собраны игры от самых разных студий. В первую очередь нужно идти к Detroit: Become Human, потому что там наконец можно сыграть в новое «кинцо» от Дэвида Кейджа.

По сюжету, в Детройте, где андроиды живут бок о бок с людьми, с конвейера сходит робот по имени Кара. В отличие от своих собратьев, она обладает способностью чувствовать. Осознав это, Кара сбегает прямо с конвейера. Искать ее предстоит андроиду-сыщику по имени Коннор. В демоверсии давали отыграть эпизод из первого трейлера игры, где Коннор должен расследовать убийство, совершенное другим роботом.

Как и в остальных проектах Кейджа (Fahrenheit, Heavy Rain и Beyond: Two Souls), игрок принимает участие в интерактивном фильме, а весь геймплей построен на QTE и изучении деталей. Конечно же обещаны нелинейный сюжет и множество вариантов развязки. Так, даже в доступной на «Игромире» версии, которую довольно быстро можно пройти, более десятка вариантов развития событий.

Далее можно подойти к скромной стойке с Far Cry 5, чтобы просто несколько минут пострелять коров и сектантов (благо тут очередей почти нет). В целом особых отличий от третей и четвертой части боевика нет, разве что декорации другие, ведь действие происходит в Америке.

По сюжету главный герой, помощник шерифа, прибыл в вымышленный округ Хоуп. Он узнает, что в течение нескольких лет над регионом пытается установить контроль секта религиозных фанатиков под названием «Проект "Врата Эдема"». В игре полноценный открытый мир, который можно исследовать на различных транспортных средствах, включая самолеты. Также в Far Cry есть собака: она приносит оружие и всячески помогает главному герою — в демке ее почему-то не было.

Ну и, конечно, как же Sony без нескольких VR-проектов? Из них заслуживают внимания лишь Skyrim и Gran Turismo Sport в виртуальной реальности, поскольку это уже почти готовые игры, соответственно, и качество у них на высшем уровне. Чем способны удивить триллеры «Пациент» и Transference (тот самый, с хоббитом Элайджей Вудом), вообще непонятно, поэтому можно смело проходить мимо.

Маловато будет

Остальное пространство зала занимают другие крупные и мелкие стенды с играми, еще менее интересными для рядового геймера. Тем смешнее, что половина из показанных там проектов уже есть в магазинах и со всех сторон изучена.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости 1 /3

Так, Epic Games привезла свежескопированный с PlayerUnknown's Battlegrounds бесплатный шутер Fortnite: Battle Royale в жанре «королевская битва». Тут нечего и добавить — это точная копия PUBG вплоть до мелочей, но выполненная в мультяшном стиле Fortnite и со строительством. Однако пока разработчики из Epiс возят свою игру на выставки, Bluehole заколачивает миллионы долларов на находящейся в раннем доступе игре.

В Nintendo же и вовсе решили, что они не такие как все, и поставили свой стенд в зону Comic Con. Поначалу это вызывает недоумение: ведь они привезли сюда новые игры и даже позволяют в них сыграть (хотя играют в них в основном сами сотрудники стенда). Но потом понимаешь, что около половины этого пространства переоборудована в магазин, и все встает на свои места.

К слову, на Comic Con сформировалась собственная уникальная атмосфера. В отдельном крыле расположились иллюстраторы, издатели комиксов и продавцы товаров для гиков всех мастей. Мелкие ларьки пестрят цветастыми керамбитами из CS:GO, рапирами из Dota и каким-то неописуемым количеством фигурок самых разных форм и размеров. Здесь можно часами ходить, просто разглядывая товары и причудливые наброски местных мастеров.

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С каждым годом «Игромир» меняется, но качественного скачка не происходит. Выставку корежит из стороны в сторону, а идеального баланса, к сожалению, не возникает. Не хватает игр, попытки попасть на праздник гейминга превращаются в путешествие по всем существующим кругам ада, и желание в эти игры поиграть порой превращается в гонку с малолетними обладателями VIP-бейджей.

От «Игромира» не ждут анонсов уровня E3, а совершаемые в бизнес-зоне сделки выглядят солидными исключительно в рублевом эквиваленте. Сделать главную российскую выставку для геймеров лучше и доступнее — вполне тривиальная задача. Вопрос лишь в том, хотят ли этого сами организаторы.