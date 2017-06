Слишком душно

Перед официальным открытием выставки Е3 в Лос-Анджелесе крупные студии представляют то, во что будут играть геймеры всего мира весь следующий год. Но среди компаний, которые пытаются с помпой выкатить свои достижения и заинтриговать зрителей, нашлись и такие, кто не побоялся высмеять всю эту показуху. О том, почему главному игровому мероприятию года пора сбавить пафос и угореть, — в материале «Ленты.ру»

Батальоны скуки

Первой на Е3 выступили Electronic Arts, и могло сложиться впечатление, что у компании в запасе полно игр. Но начав за здравие, электроники закончили за упокой: большая часть проектов уже была анонсирована, другие оказались слишком предсказуемыми, а некоторые и вовсе — всего лишь платные дополнения.

Под стихи Анны Ахматовой и цитату убившего тысячи ворон и кошек был показан не особо масштабный трейлер нового аддона для Battlefield 1 под названием «За Царя». Несложно догадаться, что события игры наконец-то развернутся на Восточном фронте и при непосредственном участии российских войск. DICE добавили в игру шесть карт, 11 видов нового оружия, включая винтовку Мосина, и много новой техники. Также анонсированы женские батальоны смерти и Брусиловский прорыв. Выйдет дополнение в сентябре 2017 года.

Одна из главных премьер — Star Wars: Battlefront II. Над игрой работают сразу три студии: DICE, Motive и Criterion. В отличие от первой части, сиквел наконец обретет сюжет — это события после разрушения второй Звезды Смерти.

Видео: EA Star Wars / YouTube

В мультиплеер же войдут все эпохи саги «Звездные войны», включая трилогию сиквелов. Участникам конференции показали матч на планете Набу, где схлестнулись Йода с Дартом Молом, а также Рей с Кайло Реном. Игра выходит 17 ноября на PS4, Xbox One и ПК.

На этом эпопея Electronic Arts и Star Wars завершилась: не очень понятно, почему купившие права на игровое воплощение серии электроники уже несколько лет подряд играют лишь на поле Battlefront. Хотя даже переосмысление серии Jedi Knight смотрелось бы на ура. Но делать нечего — остается только ждать.

Засветилась и недавно представленная Need for Speed Payback, представляющая собой попытку EA залезть на поляну «Форсажа». Судя по роликам, физика машин никак не изменилась, зато возможностей по кастомизации стало еще больше.

Мир перевернется, когда в серию Need for Speed вернется реалистичная модель повреждений и управления автомобилями. Но Payback совсем не об этом: в игре будет три главных героя, переключение между которыми происходит автоматически. Что из этого получится, пока сложно представить, но предыдущая попытка наделить серию NFS сюжетом (The Run), была провальной. Выходит 10 ноября.

Видео: Need for Speed / YouTube

Неожиданной, но оттого не менее скучной, выглядела презентация новой игры от разработчиков Brothers: A Tale of Two Sons. A Way Out повествует о побеге из тюрьмы двух героев Лео и Винсента. Пройти игру можно только в паре с другом, поэтому будет доступен режим сплит-скрин, чтобы вдвоем играть на одном экране. Разработчики уверяют, что это лучший кооперативный проект и после него не захочется играть ни во что другое. А еще просят игроков проходить A Way Out, сидя рядышком на одном прожженном или еще не очень диване.

Не обошлось и без спортивных симуляторов Madden NFL 18, FIFA 18 и NBA 2K18. Студии явно понравились сюжетные режимы в своих спортсимах, поэтому теперь кампания появится и в Madden. Также свое развитие получит история Алекса Хантера из FIFA 17. В NBA же будет обычный режим, где можно выбрать между карьерой профессионального или уличного спортсмена. NFL выходит 25 августа для PS4 и Xbox One, FIFA — 29 сентября, а дата релиза NBA держится в тайне.

В завершение был показан скромный тизер новой игры Bioware под названием Anthem. Однако ничего, кроме анонса, сделано не было, а больше подробностей раскрыли на конференции Microsoft.

Minecraft в 4К (Беспонтовая мощь)

Не гуляя вокруг да около, Microsoft открыла свое мероприятие с презентации Project Scorpio, который теперь называется Xbox One X. Как и предполагалось, это не новая консоль со своими играми, а некий ответ на PS4 Pro. То есть просто улучшенный Xbox One c текстурами почетче и fps побольше.

Графическая карта мощностью шесть терафлопс работает на частоте 1,172 гигагерц. В довесок к ней идет 12 гигабайтов оперативной памяти типа GDDR5 (разработчикам доступно лишь девять). Для сравнения, у PS4 Pro всего 4,2 терафлопса и восемь гигабайт оперативной памяти. Глава Xbox Фил Спенсер в очередной раз пообещал всем настоящий 4К с частотой кадров 60 fps, однако все это предстоит проверить только после выхода оптимизированных под Xbox One X игр.

Впрочем, все характеристики приставки, вплоть до гибридной системы охлаждения с испарительной камерой, были известны заранее. Поэтому интерес вызывал лишь дизайн консоли, дата выхода и цена. По первому пункту имеется следующее: обычный черный кирпич, который чуть-чуть меньше Xbox One S благодаря новому охлаждению.

Выйдет Xbox One X 7 ноября 2017 года и будет стоить 500 долларов. Довольно сомнительное удовольствие, учитывая, что PS4 Pro стоит 400 долларов. Пускай она и слабее, но на ней хотя бы эксклюзивные игры имеются..

Видео: Xbox / YouTube

Речь об играх зашла не просто так: у Microsoft с этим все очень плохо. И мало что изменилось к лучшему. Представили новую Forza Motorsport 7 и за все время анонса твердили лишь о том, как же красиво она выглядит на новом Xbox. Но интересно другое — поменяется ли физика машин, которую не критиковал только ленивый? Об этом, увы, не сказали ни слова.

Больше новых игр не продемонстрировали. В очередной раз на выставку привезли всем уже известные проекты, выпуск которых не раз откладывался: State of Decay 2, Crackdown 3 и Sea of Thieves. Все они предельно унылы, и, похоже, даже самой Microsoft куда интереснее рассказывать про обновленную графику и поддержку 4К в Minecraft. В качестве бонуса на Xbox One добавили поддержку игр с самого первого Xbox.

Трейлеры на конференции шли буквально один за другим, и за два часа была представлена целая куча инди-проектов. Началось все с анонса Playerгnknown’s Battlegrounds на Xbox, которая уже порвала все топы на ПК. Конечно же, привезли платформер Cuphead, стилизованный под мультики 30-х годов. Игра разрабатывается уже семь лет и вроде как должна выйти 29 сентября, но все может в очередной раз перенестись. Для совсем нишевых проектов выделили отдельный ролик, где их показали вместе.

Несколько спасли положение анонсы от других, неаффилированных студий. Абсолютная неожиданность — анонс Metro: Exodus. Судя по трейлеру, тут уже мало осталось от самой подземки, и большинство активностей будет происходить на поверхности. Главный герой — по-прежнему Артем из первых частей, а действие разворачивается в окрестностях реки Волга. Здесь будет открытый мир, из-за чего игру хочется сразу же сравнить со S.T.A.L.K.E.R. Выйдет новая часть Metro в 2018 году.

Видео: metrovideogame / YouTube

Также на выставке Xbox была анонсирована Assassin’s Creed Origins, действие которой происходит в Древнем Египте. В игре переработали практически все, от боевой системы до интерфейса с управлением. Развитие персонажа и прокачка позаимствована из различных RPG, а в распоряжении героя появились луки. Боевая система напоминает Dark Souls или For Honor с щитами, уворотами и перекатами. Игра выйдет 27 октября этого года.

Вишенка на торте — демонстрация геймплея совершенно новой игры от Bioware под названием Anthem. Это такая вариация на тему Destiny с выходом крупных аддонов каждые полгода на протяжении долгого времени.

Видео: Anthem Game / YouTube

Из геймплейного ролика видно, что разработчики вдохновлялись всем подряд, начиная от Horizon Zero Dawn с Titanfall и заканчивая уже упомянутой Destiny и даже Evolve. Однако пока слишком рано судить о проекте: у него даже нет даты релиза.

Ничего лишнего

У Bethesda на Е3 все было не в пример лаконичнее и без пафоса. По сути, было сделано три анонса: Wolfenstein II, The Evil Within II и Dishonored: Death of the Outsider. Конечно, еще показали Doom и Fallout 4 для VR, программу для моддеров и Skyrim для Nintendo Switch, хотя лучше бы этого всего не было. Но сперва о важном.

Из ролика Wolfenstein II: The New Colossus мы узнали несколько ключевых деталей. Во-первых, Би-Джей выжил и продолжает бить фашистскую тварь, только уже в США. По трейлеру сразу видно, что сиквел будет гораздо веселее оригинала: тут и расстрел немцев прямо в инвалидной коляске, и поездки верхом на огромном огнедышащем механическом псе, и беременная двойней Аня, которая рубит фрицев ножом.

Видео: Bethesda Softworks Russia / YouTube

В общем, Wolfenstein II: The New Colossus можно назвать лучшим анонсом Е3. Хорошо и то, что игра выходит уже 27 октября на PS4, Xbox One и ПК.

Вместе с тем анонсировали продолжение хоррора Синдзи Миками (создатель Resident Evil) The Evil Within. В сиквеле уже бывший детектив Кастелланос отправляется искать свою дочь в гибнущий городок Юнион. Игра станет еще более жестокой и пугающей, а акцент вновь будет сделан на «клаустрофобных» помещениях и областях. Но так как это японская игра, понять, что происходит исключительно по трейлерам совершенно невозможно. Хоррор выходит в этом году — 13 октября на PS4, Xbox One и ПК.

Третий по значимости — аддон к Dishonored II под заголовком Death of the Outsider. В студии игру описывают как «самостоятельное приключение в серии Dishonored», и для ее прохождение необязательно знать историю первых двух частей. Главная героиня — Билли Лерк, правая рука главарей банды «Китобоев» Дауда. Вместе они попытаются убить Чужого, который считается божеством и лично ответственен за все злоключения Корво, Эмили, Дауда и многих других. Аддон тоже выйдет этой осенью — 15 сентября. Удастся ли помножить на ноль черноглазого супостата, узнаем тогда же.

А дальше начинается нечто неописуемое. Bethesda представила VR-версии Doom и Fallout 4. И все бы ничего, но стоят эти аддоны как полноценные игры, то есть Doom VFR обойдется в 860 рублей, а Fallout 4 VR в целых две тысячи. Мало кто захочет отдать такие деньги за возможность погулять в силовой броне и убить собственными руками Когтя Смерти.

Видео: Bethesda Softworks / YouTube

Была представлена и платформа Creation Club, в которой собирается контент для Skyrim и Fallout не только от Bethesda, но и от независимых студий и модеров. Самое примечательно тут то, что весь этот контент платный. Вероятно, компания забыла с каким треском провалилась первая попытка продавать моды через Steam, за счто пришлось приносить извинения.

Если не считать дополнений к Quake Champions и The Elder Scrolls Legends, на этом у Bethesda все. Никакого нового IP, в том числе Starfield, о которой шли слухи, не показали. Даже культовый Тодд Говард не удосужился выйти на сцену.

Победители Е3

Никто не понимал, зачем издатель Devolver вообще решила занять слот на Е3. Тем более что перед своим выступлением компания написала в Twitter, что не собирается ничего представлять. Собственно, так оно и было, однако их мероприятие все равно оказалось лучшим на Е3.

Ведущая вышла на сцену и остановила овации, паля из револьвера в воздух. А затем в течение 15 минут высмеивались все игровые стереотипы и клише — от «Раннего доступа» c пиксельными рогаликами до швыряния денег в монитор. После официальной части десять часов длилась трансляция «Первого в мире второго предварительного шоу», в котором приняли участие разработчики из различных студий.

«Надеюсь, что вы, фанаты Devolver Digital, готовы узреть будущее видеоигр, а также будущее будущего. Аморальные практики ведения бизнеса будущего уже сегодня!» — объявляет со сцены Нина Стразерс (Nina Struthers). Это не пресс-конференция, а некий перформанс. В Devolver даже копируют классические ляпы режиссеров и операторов, хотя все это заранее записанная постановка.

Отрубание руки одному из зрителей презентации, литры бутафорской крови и взрыв головы под самый конец — это, пожалуй, то, что должна показывать каждая студия на Е3 вместо того, чтобы с серьезными лицами рассказывать о преимуществах 4К-графики и пользе платных модов.

Цирк с конями

Посвященная компьютерным играм (и иже с ними) презентация напоминает передачу «Аншлаг»: несмешные шутки, сомнительные презентации и куча низкопробного контента. Не стало исключением и шоу 2017 года: ведущий в странном костюме в связке с двумя плохо шутящими девушками более полутора часов проводил конкурсы, вызывал на ковер разработчиков и показывал трейлер различных проектов.

Большинство показанных во время PC Gaming Show игр сделаны на уровне немногочисленных проектов для Nintendo Switch. И о них вряд ли будут говорить.

Внимания достойны единичные проекты. Например, великолепная Total War: Warhammer II с огромными динозаврами и потенциалом для развития или дополнение XCOM 2 под названием War of the Chosen. Или материализующаяся в августе LawBreakers от легендарного Клиффа Блезински. Или DLC про дюже опасную эльфийку к еще не вышедшей Middle-earth: Shadow of War! Вот, пожалуй, и все…

Ах да, для особо ностальгирующих приготовили полноценный ремастер Age of Empires Definitive Edition. К счастью, будущее персональных компьютеров не настолько ужасно, каким его видят организаторы PC Gaming Show: страшные проекты, вездесущий VR и опухшие стриммеры с Twitch дотянутся не до всех.

Французский стыд

Презентация Ubisoft стартовала с демонстрации шизофренического геймплея кроссовера Super Mario и Rabbids, напоминающего XCOM для особо одаренных. На сцену даже вышел Сигэру Миямото, который до сих пор не говорит по-английски. А пора бы…

Ubisoft вытащили из запасников ушедшего в тираж хоббита Элайджу Вуда и показали игру под названием Tranference. Это очередная попытка выйти на поляну виртуальной реальности: весной 2018 обещают угостить всех желающих кинематографичным VR-продуктом

Показали и симулятор пирата Skull & Bones, который давно просили фанаты студии. Игра выглядит так, будто из Assassin’s Creed Black Flag убрали все, оставив только сражения на кораблях, превратив его в симулятор Александра Пистолетова. Само собой, весь упор делается на мультиплеер. Поэтому остается только надеяться, что Ubisoft не угробит проект, как это было с For Honor. По дате релиза ничего конкретного нет и заявлено лишь то, что игра выйдет в 2018 году.

В Ubisoft похоже забыли про прошедшую конференцию Xbox, поэтому по второму кругу решили рассказать про Assassin’s Creed Origins. В очередной раз напомнили, что это переосмысление серии и что действие будет происходить в Древнем Египте.

О том, насколько исторически достоверной получится игра, в которой орел выполняет функции разведывательного дрона, судить сложно. Хотя разработчики обещают, что все будет честно и в точности как по учебнику истории за пятый класс. К слову, синхронизация на вышках никуда не пропала – про нее даже рассказывали после презентации.

Вполне ожидаемой была и демонстрация геймплея Far Cry 5. Как и в первом трейлере, Ubisoft показали со всех ракурсов самолеты, чтобы зрителям стало совсем уж понятно, что в новой части можно будет на них полетать.

А еще продемонстрировали нового сопартийца-пса, который явно сбежал из Fallout. Словно Элизабет из Bioshock Infinite он приносит патроны и оружие. В остальном это тот же самый Far Cry, только в других декорациях. И с хорошим саундтреком!

The Crew – это уже не одна плохая аркада, а целых три: автомобили, самолеты и моторные лодки. Обещают полномасштабную карту Америки, хотя хватило бы просто хорошей игры. Равно как никому не нужен и DLC к Steep – но зимняя Олимпиада как лишний повод срубить денег сама не освоит: Ubisoft познает прелести EA. И Just Dance 2018 как вишенка на торте в честь игр, которые могли бы не выпускать.

Весь ужас и мрак презентации Ubisoft можно простить за сиквел культовой Beyond Good & Evil. Да, продолжению быть! Правда ни Джейд, ни других героев мы не увидим: события игры разворачиваются еще до ее рождения на далекой планете, где беспощадная корпорация выращивает гибридов людей и животных.

Спустя 15 лет не верится, что Beyond Good & Evil возвращается. А вышедший на сцену Мишель Ансель не мог сдержать эмоций и заплакал. Эту игру стоить ждать. Испортить ее не сможет даже всемогущая Ubisoft.