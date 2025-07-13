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09:04, 13 июля 2025Мир

Российский посол заявил о стремлении Запада сохранить контроль над морскими маршрутами

Посол РФ Корчунов: Запад стремится сохранить контроль над морскими маршрутами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Посол России в Осло Николай Корчунов заявил РИА Новости, что страны Запада, в том числе Норвегия, стремятся сохранить контроль над глобальными морскими маршрутами, использовать административные и силовые рычаги в интересах своих перевозчиков.

«Вместе с тем речь идет главным образом о судах, которые принадлежат компаниям из стран Глобального Юга и ходят под их флагами», — подчеркнул российский посол.

По его мнению, текущая ситуация в данной сфере напоминает исторические примеры, когда колониальные державы стремились установить контроль над морскими путями, чтобы регулировать доступ к торговым потокам и ресурсам, извлекая из этого одностороннюю экономическую выгоду.

Ранее Корчунов заявил, что страны НАТО пытаются ограничить свободу судоходства в Балтийском регионе. Дипломат подчеркнул, что из-за ограничений судоходства в Балтийском море обострилась военно-политическая обстановка. Он напомнил, что нормы международного морского права необходимо соблюдать всеми странами региона.

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