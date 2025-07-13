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07:38, 13 июля 2025Мир

Российский посол обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море

Посол России Корчунов обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что страны НАТО пытаются ограничить свободу судоходства в Балтийском регионе. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что из-за ограничений судоходства в Балтийском море обострилась военно-политическая обстановка. Он напомнил, что нормы международного морского права необходимо соблюдать всеми странами региона.

«Очевидно, что в нынешних условиях силы и средства Балтийского флота и иных силовых структур Российской Федерации в регионе Балтийского моря являются важным фактором обеспечения свободы судоходства как в интересах Российской Федерации, так и третьих стран», — добавил Корчунов.

Ранее сообщалось, что Польша приобрела радары для наблюдения за границей с Россией и побережьем Балтики. Стоимость контракта — 430 миллионов польских злотых, или 118,5 миллиона долларов. Поставки будут осуществляться с 2027 по 2030 год.

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