Польша приобрела радары для наблюдения за границей с Россией

Польша купила радары для наблюдения за побережьем Балтики и границей с Россией

Польша приобрела 18 многоцелевых радаров обзора поверхности, производимых на базе израильского радара ELM-2238/X STAR X. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что радары будут использовать для наблюдения за побережьем Балтики и границей с Калининградской областью России. Система также будет работать в районе «Восточного щита» — у защитных сооружений на восточной границе Польши.

Стоимость контракта — 430 миллионов польских злотых, или 118,5 миллиона долларов. Поставки будут осуществляться с 2027 по 2030 год.

Ранее Польша вновь подняла авиацию из-за «активности России». Командование заверило, что оно «контролирует текущую обстановку, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию».