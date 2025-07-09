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07:41, 9 июля 2025Мир

Польша вновь подняла авиацию из-за «активности России»

Истребители ВВС Польши подняли в воздух из-за якобы активности России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша вновь подняла в воздух истребители военно-воздушных сил (ВВС) республики из-за якобы активности России на западе Украины. сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил (ВС) республики в социальной сети X.

Отмечается, что также в воздух были подняты самолеты стран-союзников. Командование заверило, что оно «контролирует текущую обстановку, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию».

Аналогичные меры были предприняты 17 июня. Тогда в воздух подняли дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

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