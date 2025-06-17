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04:56, 17 июня 2025Мир

Польша подняла авиацию из-за «активности России»

Польша и страны-союзники подняли авиацию из-за якобы активности РФ на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо над государством из-за якобы активности России на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил (ВС) республики в социальной сети Х.

В публикации утверждается, что в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства». Помимо этого, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

Польские военные заявили, что принятые меры нацелены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

Ранее стало известно, что в Киеве начались сильные пожары после налета ударных дронов. Украинские СМИ писали, что значительное количество «Гераней» двигалось к центру украинской столицы.

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