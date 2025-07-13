Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Лавров выразил КНДР признательность за помощь в освобождении Курской области

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь Северной Кореи в освобождении Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи представителей Москвы и Пхеньяна.

«С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве России.

Сергей Лавров и Ким Чен Ын также обсудили двустороннюю повестку дня. В том числе они пообщались о напряженности в Северо-Восточной Азии, отметив, что причиной этого является наращивание военной активности США и их союзниками.

