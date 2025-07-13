Россиян предупредили о сборе данных через иностранные сервисы

Депутат Немкин заявил, что иностранные ресурсы скрытно собирают личные данные

Член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что иностранные сервисы незаметно для пользователей собирают их личные данные. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат уточнил, что сбор данных идет через скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях россиян. «Все это позволяет формировать подробные цифровые профили без явного согласия человека», — предупредил он.

Немкин призвал обращать внимание на разрешения, которые запрашивает приложения. Например, если программа для заметок проси доступ к микрофону, геолокации и контактам, следует насторожиться.

Ранее Немкин рассказал, что мошенники звонят россиянам под видом сотрудников маркетплейсов. Чтобы защититься от злоумышленников, Немкин посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не переходить по ссылкам из СМС и никому не сообщать персональные данные.

