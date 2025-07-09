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13:33, 9 июля 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Депутат Немкин: Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников маркетплейсов
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников крупных маркетплейсов. О новом способе обмана, который придумали злоумышленники, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, передает РИА Новости.

По словам депутата, аферисты, притворяясь сотрудниками службы поддержки маркетплейсов, связываются с пользователями и сообщают им о якобы подозрительных операциях или неполадках с их аккаунтом. Во время разговора мошенники втираются в доверие к жертве и пытаются выманить у нее данные банковской карты или код из СМС. Кроме того, они могут попытаться заставить человека перейти по вредоносной ссылке, предупредил Немкин.

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«Особенно опасны случаи, когда аферисты сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают отменить его через диктовку кода или установку удаленного доступа», — подчеркнул парламентарий. Он пояснил, что представители маркетплейсов никогда не звонят пользователям и не просят назвать данные банковской карты, код из СМС или установить какое-то стороннее приложение.

Чтобы защититься от злоумышленников, Немкин посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не переходить по ссылкам из СМС и никому не сообщать персональные данные. «В случае сомнений лучше завершить разговор и самостоятельно связаться с маркетплейсом через сайт или приложение», — заключил он.

Ранее россиян предупредили об актуальной схеме обмана в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Сообщалось, что злоумышленники начали писать пользователям от имени представителей власти.

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