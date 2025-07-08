Россиян предупредили об актуальной схеме обмана в WhatsApp и Telegram

МВД: Мошенники пишут россиянам в WhatsApp и Telegram от имени глав регионов

Мошенники активно пишут россиянам в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram от имени представителей власти. Об актуальной схеме обмана в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» предупредило МВД РФ.

Отмечается, что злоумышленники создают в мессенджерах фейковые аккаунты глав российских регионов, представителей местной законодательной и исполнительной власти и руководителей местного самоуправления. В переписке с потенциальной жертвой они также могут для убедительности использовать дипфейк-технологии, имитируя короткий видеозвонок и ссылаясь при этом на якобы плохое качество связи.

Следом аферисты сообщают жертве о предстоящем разговоре с правоохранительными органами. «[Далее] под предлогом проверки секретности и выявленных фактов финансирования незаконных организаций на гражданина будет оказано психологическое давление с целью заставить отдать деньги преступникам», — заключили в МВД РФ.

Ранее стало известно, что мошенники начали обзванивать россиян от имени операторов связи и предлагать им протестировать новую функцию. Уточнялось, что цель злоумышленников — завладеть личным кабинетом абонента и получить контроль над его номером телефона.

Кроме того, мошенники стали обманывать абитуриентов, представляясь сотрудниками вузов. Злоумышленники уговаривают собеседников перейти по фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта «Госуслуги».