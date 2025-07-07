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13:30, 7 июля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Немкин: Мошенники от имени операторов связи предлагают тест эксклюзивной услуги
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Iuliia Pilipeichenko / Shutterstock / Fotodom

Мошенники, обзванивающие россиян от имени операторов связи, стали предлагать потенциальным жертвам тестирование эксклюзивной услуги. О новой схеме, которую используют злоумышленники, в беседе с Life.ru предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам депутата, аферисты сообщают собеседнику, что его номер якобы был выбран для участия в тестировании новой услуги. В разговоре злоумышленники могут утверждать, что предложение ограничено, а также настаивать на якобы эксклюзивных условиях для абонента. Кроме того, мошенники уверяют потенциальную жертву, что услуга бесплатна.

Для подключения услуги абонента просят продиктовать код из СМС. Однако в действительности мошенники используют полученный код, чтобы завладеть личным кабинетом абонента и получить контроль над его номером телефона, подчеркнул Немкин.

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Парламентарий также добавил, что подобные звонки могут исходить как от живых мошенников, так и от роботов. «В некоторых случаях преступники используют социальную инженерию: могут представиться технической поддержкой и убедить, что код нужен для "отмены ошибочного списания" или "защиты от взлома"», — указал Немкин.

Депутат заверил, что операторы связи и банки не запрашивают коды из СМС по телефону. Он призвал россиян при получении такого звонка сбрасывать его.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать абитуриентов, представляясь сотрудниками вузов. Злоумышленники уговаривают собеседников перейти по фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта «Госуслуги».

Кроме того, стало известно, что во втором квартале 2025 года мошенники начали массово атаковать россиян, ищущих работу. В частности, соискателей приглашали на фальшивые онлайн-собеседования.

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