Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:32, 6 июля 2025Интернет и СМИ

Мошенники начали по-новому обманывать россиян

Мошенники начали обманывать абитуриентов под видом сотрудников вузов
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey/ news.ru / Globallookpress.com

Мошенники начали обманывать абитуриентов, представляясь сотрудниками вузов, сообщили в отделении МВД по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

По новой мошеннической схеме будущим студентам звонит якобы сотрудник приемной комиссии университета и сообщает о высоких шансах поступить на бюджет при условии перехода по фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта «Госуслуги». Когда человек переходит по ней и следует инструкциям, он теряет персональные данные. При этом мошенники в случае отказа угрожают, что абитуриента «вообще никуда не примут».

Будущим студентам напомнили, что поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний.

Ранее начальник отдела информационной безопасности банка Хлынов Андрей Попов напомнил родителям о важности объяснить ребенку, что нельзя доверять незнакомым людям в интернете. Он рекомендовал рассказать детям, что нужно всегда обращаться за помощью, если пишет незнакомый человек, профиль которого пустой или скрытый: нет друзей, записей, личной информации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался об отношениях с США

    В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения

    В российском регионе водитель избил школьницу в автобусе и выгнал

    В российском порту произошла утечка аммиака на танкере

    На Западе возмутились домом семьи Умерова в США

    В Дагестане главу Карабудахкентского района арестовали по делу о мошенничестве

    Российский художник Никас Сафронов поставил рекорд по количеству штрафов

    Матч Юношеской футбольной лиги в Москве завершился массовой дракой

    Автобус с украинцами попал в аварию

    Мужчина пожаловался на опоздавшего курьера и столкнулся с неожиданной реакцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости