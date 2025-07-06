Мошенники начали по-новому обманывать россиян

Мошенники начали обманывать абитуриентов под видом сотрудников вузов

Мошенники начали обманывать абитуриентов, представляясь сотрудниками вузов, сообщили в отделении МВД по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

По новой мошеннической схеме будущим студентам звонит якобы сотрудник приемной комиссии университета и сообщает о высоких шансах поступить на бюджет при условии перехода по фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта «Госуслуги». Когда человек переходит по ней и следует инструкциям, он теряет персональные данные. При этом мошенники в случае отказа угрожают, что абитуриента «вообще никуда не примут».

Будущим студентам напомнили, что поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний.

Ранее начальник отдела информационной безопасности банка Хлынов Андрей Попов напомнил родителям о важности объяснить ребенку, что нельзя доверять незнакомым людям в интернете. Он рекомендовал рассказать детям, что нужно всегда обращаться за помощью, если пишет незнакомый человек, профиль которого пустой или скрытый: нет друзей, записей, личной информации.