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07:00, 6 июля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам рассказали о важных правилах защиты детей от кибермошенников

Эксперт по кибербезопасности Попов: Осваивайте интернет вместе с ребенком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Отсутствие у детей понимания происходящего — основа, на которой строятся все опасности, связанные с деятельностью киберпреступников в интернете. Важно объяснить ребенку, что нельзя доверять незнакомым людям в интернете и обращаться к родителям. Правила поведения для ребенка в интернете рассказал «Ленте.ру» начальник отдела информационной безопасности банка Хлынов Андрей Попов.

«Зачастую дети доверяют всему, что говорят взрослые — этим и пользуются интернет-мошенники. Важно объяснить ребенку, что нельзя доверять в интернете незнакомцам и следует обращаться к родителям при появлении любых подозрений», — посоветовал специалист.

Он рекомендовал объяснить ребенку, что нужно всегда обращаться за помощью, если пишет незнакомый человек, профиль которого пустой или скрытый: нет друзей, записей, личной информации. Такой собеседник может обращаться со странными просьбами, просить сообщить личные данные, номера банковских карт, выслать деньги или отправить фотографию.

Кроме того, ребенок должен проверять сайты на безопасность и избегать ресурсов с обилием рекламы, обещаниями получить деньги или призы и не пытаться встретиться в жизни с малознакомыми людьми из сети.

Не использовать камеру и микрофон для общения с незнакомцами — с помощью современных технологий легко создать компрометирующий материал для последующего шантажа. (…) Проверять сайты на безопасность и избегать ресурсов с обилием рекламы, обещаниями получить деньги, приз

Андрей Поповначальник отдела банка Хлынов

Также он посоветовал на начальном этапе осваивать интернет вместе с ребенком, создать надежный пароль и рассказать о важности сохранения этого втайне.

Отсутствие у детей понимания происходящего — основа, на которой строятся все опасности, связанные с деятельностью киберпреступников, подчеркнул Попов.

Ранее замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщал, что за пять месяцев 2025 года ущерб России от IT-преступлений превысил 81 миллиард рублей.

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