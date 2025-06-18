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17:59, 18 июня 2025Силовые структуры

МВД назвало размер многомиллиардного ущерба России от IT-преступлений в 2025 году

МВД: За 2025 год ущерб России от IT-преступлений превысил 81 миллиард рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил, что за пять месяцев 2025 года ущерб России от IT-преступлений превысил 81 миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, за указанный период зарегистрировано более 308 тысяч подобных преступлений, 189 из них — дистанционные кражи и мошенничество. С начала года МВД удалось арестовать на счетах кибермошенников около 16 миллиардов рублей.

По словам Филиппова, для борьбы с кибермошенничеством предпринят ряд мер, в частности, технологическая защита внутри компании, защита персональных данных и информационное взаимодействие с населением, включающее в себя профилактическую работу.

Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с мошенниками частые мелкие переводы на банковские карты россиян могут приостановить уже в июне 2025 года.

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