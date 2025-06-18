МВД назвало размер многомиллиардного ущерба России от IT-преступлений в 2025 году

Замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил, что за пять месяцев 2025 года ущерб России от IT-преступлений превысил 81 миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным силовиков, за указанный период зарегистрировано более 308 тысяч подобных преступлений, 189 из них — дистанционные кражи и мошенничество. С начала года МВД удалось арестовать на счетах кибермошенников около 16 миллиардов рублей.
По словам Филиппова, для борьбы с кибермошенничеством предпринят ряд мер, в частности, технологическая защита внутри компании, защита персональных данных и информационное взаимодействие с населением, включающее в себя профилактическую работу.
Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с мошенниками частые мелкие переводы на банковские карты россиян могут приостановить уже в июне 2025 года.