В России будут приостанавливать небольшие переводы на карту. Почему их могут заблокировать и что делать, если это произошло?

Сенатор Епифанова: В июне частые мелкие переводы на карты россиян приостановят

Частые мелкие переводы на банковские карты россиян могут приостановить уже в июне 2025 года. Об этом сообщила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Она напомнила, что Росфинмониторинг обладает правом приостанавливать финансовые операции сроком до 10 дней без участия суда. При этом регулятор ограничивает лишь подозрительные переводы, которые могут использоваться для легализации денег, полученных незаконным путем, или для финансирования экстремистских организаций.

Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт Ольга Епифанова сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России

Сенатор подчеркнула, что приостановлены могут быть даже законные операции. Среди них она назвала частые мелкие переводы, поступления от разных лиц или возврат долгов без предоставления подтверждающих документов.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Срок приостановления операций может достигать 30 дней

Епифанова заметила, что в основном срок ограничений на переводы не превышает 10 дней, однако иногда он может достичь и 30 дней. Парламентарий уточнила, что для этого блокировка банковской операции происходит на основании подтверждения от компетентных органов иностранного государства.

По ее словам, россиян, чьи поступления на карту будут на время приостановлены, проинформируют в тот же день. Кроме того, Росфинмониторинг будет обязан поставить в известность о причине приостановки поступлений в течение трех рабочих дней с момента обращения гражданина.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, Епифанова призвала не делиться реквизитами карт, обращать внимание на переводы от незнакомцев, а также заранее готовить документальное подтверждение для банковских операций. Помимо этого, сенатор порекомендовала сразу же уведомлять банк о своих нетипичных действиях — например, перед поездкой за границу. Если операцию все же заблокировали, эксперт призвала в кратчайшие сроки предоставить регулятору объяснение перевода, а при необходимости — обжаловать решение через Центральный банк (ЦБ) России или в суде.

Дропперам ограничат объем переводов

ЦБ России сообщил об ограничении объема переводов до 100 тысяч рублей в месяц для одной категории граждан. Речь идет о дропперах — людях, которых мошенники используют для перевода, обналичивания или получения незаконно полученных средств.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Новый закон, ограничивающий для дропперов вывод и обналичивание денег, вступил в силу 15 мая 2025 года. Он лишает их возможности для перевода себе и другим людям более 100 тысяч рублей в месяц.

Закон призван стать очередной мерой борьбы с мошенническими схемами.