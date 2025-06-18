Россиян предупредили о приостановке некоторых переводов

Сенатор Епифанова: В июне частые мелкие переводы на карты россиян приостановят

С июня 2025 года частые мелкие поступления на карты россиян могут приостановить. Об этом предупредила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова, ее цитирует «Газета.Ru».

Приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда вправе Росфинмониторинг. Регулятор может ограничить переводы, если у него возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма.

«Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт», — пояснила Епифанова.

Срок приостановления операций не должен превышать 10 дней, но в некоторых случаях его могут продлить до месяца. Такой исход возможен, если ведомства получат информацию от компетентных органов иностранного государства. Чтобы снизить риски привлечь внимание Росфинмониторинга, Епифанова советовала не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить документы, которыми можно обосновать переводы (договоры, расписки, декларации) и сообщать в банк о нетипичных действиях по счету.

Ранее Центральный банк (ЦБ) России предупреждал, что с 15 мая вступает в силу новый закон, который ограничит возможности дропперов для вывода и обналичивания денег. Гражданам, которые попали под подозрение, не позволят переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц. Этот закон позволит эффективнее бороться с мошенническими схемами, в том числе с дропперами, помогающими мошенникам переводить деньги и обналичивать их.