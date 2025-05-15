ЦБ: Дропперам запретят переводить себе и другим более 100 тысяч рублей в месяц

Одной категории россиян ограничат объем переводов до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил Центральный банк (ЦБ) России.

«С 15 мая вступает в силу новый закон, который ограничит возможности дропперов для вывода и обналичивания денег. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц», — указано в сообщении.

Утверждается, что этот закон позволит эффективнее бороться с мошенническими схемами, в том числе с дропперами, помогающими мошенникам переводить деньги и обналичивать их.

Ранее российские банки начали требовать от клиентов присутствия родственников для разблокировки счетов, которые были заморожены для защиты от мошенничества. В Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) объяснили, что подобные ситуации происходят, когда банк видит риски для клиента.