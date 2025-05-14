Банки ужесточили правила разблокировки счетов россиян

«Известия»: Банки в РФ стали требовать родственников для разблокировки счетов

Банки в России стали требовать от клиентов присутствия родственников для разблокировки счетов, которые были заморожены для защиты от мошенничества. Об ужесточении правил сообщает газета «Известия».

Одной из банковских клиенток заморозили счет и для разблокировки потребовали лично прийти в отделение вместе с сыном. За время разбирательств женщине на счет пришла зарплата, однако у нее не было доступа к деньгам, и на оформленный кредит набежали проценты.

В Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) объяснили, что подобные ситуации происходят, когда банк видит риски для клиента. Например, в случае, когда пожилой человек оформляет заем или кредитную карту и начинает переводить деньги, используя мобильный банк.

Как заявил замначальника управления информационной безопасности ББР Банка Александр Петровский, Центробанк рекомендует использовать сервис «второй руки», который позволяет привлечь доверенное лицо или родственника клиента для подтверждения операции. Многие банки уже внедряют подобные практики. Для подключения такой опции человек должен обратиться в банк или подключить ее в приложении.

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в рамках которых от банков могут требовать блокировки на счете похищенных средств без решения суда. Средства в таких случаях планируется блокировать не более чем на десять дней, замораживая только ту сумму, которая предположительно была похищена, а не весь счет.