В России собрались разрешить внесудебную блокировку счетов подозреваемых в мошенничестве

«Ъ»: В РФ могут разрешить блокировку счетов без суда ради борьбы с мошенниками

Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, в случае принятия которых силовики смогут требовать от банков блокировки на счете похищенных средств без решения суда. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом средства в этих случаях планируется блокировать не более чем на десять дней, замораживая только ту сумму, которая предположительно была похищена, а не весь счет.

Как отмечает издание, ранее с подобной инициативой выступил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин, сообщивший, что МВД предложило дополнить УПК соответствующей нормой «для производства необходимых следственных действий». По его словам, «проектируемая норма может стать таким средством, которое существенно ускорит реакцию правоохранительных органов на попытки хищения средств».