Банки в России предложили новый способ борьбы с мошенниками

Банки предложили замораживать деньги на 48 часов ради борьбы с мошенниками

Российские банки предложили бороться с мошенниками, замораживая средства россиян на срок до 48 часов. Об этом со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) Центробанку сообщает РБК.

Кредитные организации просят дать им возможность блокировать суммы от 10 до 50 тысяч рублей на сутки, а большие объемы средств — на двое суток. Платеж вернут отправителю, если выяснится, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента, то средства должны быть возвращены отправителю. Помимо заморозки переводов банк также сможет установить 30-дневный запрет на закрытие счета и перевод остатка денежных средств.

Необходимость блокировки средств объясняют возможностью быстрее и эффективнее возвращать украденные деньги жертвам мошенников.

«При хищениях со счета все упирается в проблему нехватки времени для предотвращения, так как мошенники за секунды выводят украденные деньги со счета, на который они были переведены. Поэтому банк получателя должен также иметь возможность при выявлении или получении информации о признаках сомнительных операций блокировать счета своих клиентов, как это сейчас делают банки отправителей средств», — пояснил глава НСФР Андрей Емелин.

Заморозка средств может дать потенциальным жертвам время, чтобы прийти в себя и задуматься, что они делают, отметилкоммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар. Однако у предлагаемых мер есть и риски для добросовестных получателей средств, особенно для тех, кто неосознанно стал дроппером, предупредила председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим. Для эффективной работы такой меры нужно внедрить систему автоматического мониторинга транзакций, которая анализировала бы поведение клиентов, предложил гендиректор юридической компании «Митра» Сослан Каиров.

Центробанк уже разработал механизм заморозки подозрительных переводов: с 25 июня 2024 года банки должны будут блокировать платежи, если сотовые операторы передали информацию о подозрительных звонках или СМС перед совершением перевода. Для оценки потенциального мошенничества будет учитываться частота и продолжительность телефонных переговоров, а также нетипичное дли клиента увеличение количества сообщений от новых адресатов.