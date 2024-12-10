Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:04, 10 декабря 2024Россия

Власти поддержали идею МВД замораживать счета мошенников без суда

Власти поддержали идею МВД дать следователям право замораживать счета без суда
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД дать следователям право блокировать банковские счета без судебного решения. Об этом пишет РБК.

Законопроект направлен на борьбу с телефонными мошенниками и киберпреступниками. В случае принятия изменений в законодательство следователи и дознаватели смогут по запросу замораживать счета на срок до десяти суток.

Основанием для блокировки станут «достаточные основания полагать, что эти счета использовались в преступных целях». Владельцы подозрительных счетов не смогут снимать или переводить деньги, а также закрывать счет, вклад или депозит.

Ранее сообщалось, что мошенники вернулись к одной из старых схем при обмане россиян в интернете — «ошибочному переводу». Суть схемы заключается в том, что на карту человеку приходит крупная сумма. После этого ему звонят неизвестные и убеждают собеседника, что деньги перевели случайно. Если человек, получивший сумму, отказывается возвращать ее, то злоумышленники пугают его обращением в полицию. В итоге жертва соглашается перевести деньги на указанный мошенниками счет. Таким образом преступники вовлекают россиян в схемы вывода денег, которые они получили обманным путем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курьеры обогнали айтишников по росту зарплат. К Новому году компании будут готовы платить доставщикам сотни тысяч рублей

      В Раде рассказали о безвыходном положении Зеленского после встречи с Трампом

      Власти поддержали идею МВД замораживать счета мошенников без суда

      Замужняя многодетная учительница из христианской школы совратила ученицу

      Обескураженная секретом матери партнера девушка обратилась за психологической поддержкой

      В Германии ситуацию на фронте назвали критической для Украины

      В Польше заявили о необходимости исключить отправку войск на Украину

      Мордашов ответил вызвавшему его на бой губернатору

      В России оценили заявления Израиля о Голанских высотах

      Сирия обратилась к ООН из-за Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше