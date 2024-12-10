Власти поддержали идею МВД замораживать счета мошенников без суда

Власти поддержали идею МВД дать следователям право замораживать счета без суда

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД дать следователям право блокировать банковские счета без судебного решения. Об этом пишет РБК.

Законопроект направлен на борьбу с телефонными мошенниками и киберпреступниками. В случае принятия изменений в законодательство следователи и дознаватели смогут по запросу замораживать счета на срок до десяти суток.

Основанием для блокировки станут «достаточные основания полагать, что эти счета использовались в преступных целях». Владельцы подозрительных счетов не смогут снимать или переводить деньги, а также закрывать счет, вклад или депозит.

Ранее сообщалось, что мошенники вернулись к одной из старых схем при обмане россиян в интернете — «ошибочному переводу». Суть схемы заключается в том, что на карту человеку приходит крупная сумма. После этого ему звонят неизвестные и убеждают собеседника, что деньги перевели случайно. Если человек, получивший сумму, отказывается возвращать ее, то злоумышленники пугают его обращением в полицию. В итоге жертва соглашается перевести деньги на указанный мошенниками счет. Таким образом преступники вовлекают россиян в схемы вывода денег, которые они получили обманным путем.