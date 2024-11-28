Россиян предупредили о вернувшихся к старой схеме мошенниках

«Известия»: мошенники стали использовать забытую схему «ошибочный перевод»

Мошенники вернулись к одной из старых схем при обмане россиян в интернете. Об этом «Известиям» рассказала координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

По ее словам, злоумышленники снова стали широко использовать схему «ошибочной перевод». Суть схемы заключается в том, что на карту человеку приходит крупная сумма. После этого ему звонят неизвестные и убеждают собеседника, что деньги перевели случайно. Если человек, получивший сумму, отказывается возвращать ее, то злоумышленники пугают его обращением в полицию. В итоге жертва соглашается перевести деньги на указанный мошенниками счет.

Таким образом, объяснила Лазарева, мошенники вовлекают россиян в схемы вывода денег, которые они получили обманным путем. По ее словам, злоумышленникам стало тяжелее находить пособников — так называемых дропов. «Поэтому мошенникам пришлось искать новые способы вывода средств обманутых граждан в свои карманы. Прежде всего они стали чаще использовать схемы для вовлечения вслепую добропорядочных граждан», — отметила она.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с порталом «Госуслуги». Сообщалось, что злоумышленники призывают жертв позвонить по указанному в письме телефону и в разговоре убеждают их передать данные аккаунта на портале.