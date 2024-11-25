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15:18, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «Госуслугами»

МВД: мошенники просят россиян звонить по номеру, указанному в электронном письме
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с порталом «Госуслуги». Об этом сообщило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В ведомстве предупредили, что злоумышленники присылают электронное письмо или СМС, в котором сообщается о попытке входа в аккаунт на портале. В этом же сообщении человека просят позвонить по указанному номеру телефона.

Во время телефонного разговора мошенники представляются службой поддержки «Госуслуг». В МВД подчеркнули, что после того, как пользователь выполняет все рекомендации злоумышленников, он теряет доступ к своему аккаунту на «Госуслугах». «После этого на жертву оформляют миллионные кредиты. Будьте бдительны и предупредите родных и близких!» — говорится в сообщении.

Ранее россиянам раскрыли порядок действий при взломе аккаунта на «Госуслугах». В МВД посоветовали обратиться в полицию и проверить кредитную историю, чтобы уточнить, не успели ли злоумышленники оформить кредит.

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