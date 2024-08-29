Россиянам раскрыли порядок действий после взлома аккаунта на «Госуслугах»

МВД призвало россиян обращаться в полицию при взломе аккаунта на «Госуслугах»

Россиян призвали обращаться в полицию, если злоумышленники получили доступ к их аккаунтам на портале «Госуслуги». Порядок действий при взломе учетной записи раскрыло МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В первую очередь необходимо получить доступ к взломанному аккаунту. Авторизоваться в своей учетной записи можно с помощью сайта или приложения банка. В этом случае банк отправит пользователю пароль для входа в аккаунт, объяснили в ведомстве Также получить доступ к аккаунту можно в МФЦ. Для этого с собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

В МВД отметили, что после этого пользователю необходимо завершить сеансы посещения аккаунта на тех устройствах, с которых он не заходил на «Госуслуги». «Проверьте поданные заявления. Это поможет выявить, какие действия хотели совершить мошенники от вашего имени», — отмечает ведомство.

В случае, если у пользователя есть данные, свидетельствующие о совершении мошенничества, то ему необходимо подать заявление в полицию. В МВД отметили, что для его оформления понадобятся копия заявления из МФЦ о восстановлении аккаунта, снимки экрана с сообщениями и другие доказательства.

Наконец, необходимо проверить, совершали ли мошенники запросы на выдачу займов. В МВД посоветовали зарегистрироваться на сайтах финансовых организаций и запросить кредитную историю. «Рекомендуем направить запрос через две недели после взлома аккаунта», — добавили специалисты

Ранее стало известно, что мошенники взломали аккаунт блогерши Елены Блиновской на «Госуслугах». Отмечалось, что злоумышленники сделали это с помощью фишинговой ссылки.