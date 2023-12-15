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16:28, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Стало известно о взломе аккаунта Блиновской на «Госуслугах»

Аккаунт блогерши Блиновской на портале «Госуслуги» взломали
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Аккаунт популярной российской блогерши и автора онлайн-марафонов Елены Блиновской на портале «Госуслуги» взломали. Об этом стало известно Mash.

Злоумышленники взломали личный кабинет Блиновской на портале с помощью фишинговой ссылки. По предварительной информации, они хотели получить информацию о налоговых задолженностях и штрафах блогерши.

Как рассказал источник, близкий к Блиновской, в настоящий момент блогерша думает обратиться в полицию в связи со взломом аккаунта.

В начале декабря стало известно, что Блиновская погасила задолженность, выросшую с 918 миллионов до полутора миллиардов рублей. Однако адвокат блогерши опровергла эту информацию и сообщила, что Блиновская заплатила только 55 миллионов рублей.

В июле Пресненский суд Москвы арестовал по делу блогерши 12 банковских счетов, 54 расчетных счета, 21 объект недвижимости в разных регионах России.

Блиновскую задержали в апреле. Ее отправили под домашний арест и запретили пользоваться средствами связи и интернетом. Автора онлайн-марафонов обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также в отмывании денег.

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