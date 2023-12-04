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12:53, 4 декабря 2023Силовые структуры

Блиновская за несколько дней погасила задолженность в 1,5 миллиарда рублей

Блиновская погасила задолженность в 1,5 млрд рублей по делу о неуплате налогов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогер Елена Блиновская за несколько дней погасила задолженность в 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В настоящий момент в графе по задолженности стоит ноль. Хотя еще несколько дней назад стало известно о выросшей задолженности Блиновской.

Ранее Московский городской суд отклонил жалобу блогера на продление домашнего ареста.

В июле Пресненский суд Москвы арестовал у блогера и ее супруга 21 объект недвижимости в нескольких регионах России, 12 банковских счетов и 54 расчетных счета. Под арест попали дорогие транспортные средства, коллекционные золотые монеты и около 100 миллионов рублей в различной валюте. Блогера обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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