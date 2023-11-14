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16:44, 14 ноября 2023Силовые структуры

Мосгорсуд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста

Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом до января

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский городской суд отклонил жалобу блогера Елены Блиновской на продление домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС.

Создательница «Марафона желаний» останется под арестом до 26 января 2024 года.

Блиновская была задержана 27 апреля при попытке пересечь российскую границу в Смоленской области.

В июле Пресненский суд Москвы арестовал у блогера и ее супруга 21 объект недвижимости в нескольких регионах России, 12 банковских счетов и 54 расчетных счета. Под арест попали дорогие транспортные средства, коллекционные золотые монеты и около 100 миллионов рублей в различной валюте.

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      Екатерина Кашурникова
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