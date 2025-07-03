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14:29, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Одну категорию россиян предупредили о массовых атаках мошенников

«Известия»: Мошенники стали массово атаковать ищущих работу россиян
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Во втором квартале 2025 года мошенники стали массово атаковать россиян, ищущих работу. О том, что злоумышленники нацелились на эту категорию граждан, сообщили «Известия».

Как заявили в сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI, мошенники в мае-июне придумали несколько новых схем, связанных с поиском работы. В частности, соискателей приглашали на фальшивые онлайн-собеседования. «Жертва направлялась на поддельную страницу Google Meet, где вводила данные авторизации и лишалась доступа ко всем ресурсам, где была авторизована, в первую очередь, Gmail», — предупредили в компании.

В рамках другой схемы злоумышленники присылали жертвам файлы с тестовыми заданиями, которые содержали вредоносное программное обеспечение (ПО), похищающее данные с компьютера. Кроме того, мошенники призывали соискателя загрузить на его устройство ПО, утверждая, что оно необходимо для проверки компьютера.

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При этом одна из подобных схем была направлена на IT-специалистов. Как указали в DLBI, аферисты просили их скомпилировать из исходников тестовое задание, что приводило в загрузке вируса.

Уточняется, что мошенники распространяли ссылки на фейковые вакансии через Telegram-каналы по поиску работы.

Ранее в МВД России предупредили, что злоумышленники начали связываться с россиянами от имени сотрудников военкоматов. Отмечалось, что целью мошенников были данные для авторизации на портале «Госуслуги».

Перед этим в компании F6 раскрыли, что аферисты стали обманывать россиян, предлагая им совместный просмотр кино на специальной интернет-платформе. Как пояснили специалисты, в рамках схемы мошенники выдают себя за девушек, ищущих знакомств.

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