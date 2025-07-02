Россиян предупредили о представляющихся сотрудниками военкоматов мошенниках

МВД: Мошенники крадут код от «Госуслуг», представляясь сотрудниками военкоматов

Мошенники представляются сотрудниками военкоматов и крадут у россиян коды от портала «Госуслуги». Об уловке злоумышленников россиян предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Сообщается, что аферисты якобы от лица сотрудников военкоматов вступают в диалог под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения каких-либо данных. После этого мошенники требуют сообщить номер электронной очереди, который оказывается кодом авторизации от «Госуслуг».

В МВД добавили, что злоумышленники связывались со своими жертвами через мессенджер WhatsApp. «Напоминаем, органы государственной власти, включая военкоматы, не звонят в мессенджерах», — добавили правоохранители.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве, связанном с ОГЭ и ЕГЭ. Сообщалось, что злоумышленники обещают жертвам гарантированно пересдать экзамен.