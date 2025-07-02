Россиян предупредили о мошенничестве с пересдачей ОГЭ и ЕГЭ

«Информзащита»: Мошенники обещают гарантированную пересдачу ОГЭ и ЕГЭ

В конце июня и начале июля 2025 года мошенники начали активно использовать схему, направленную на сдающих ОГЭ и ЕГЭ, сообщили эксперты холдинга «Информзащита». О новом способе обмана они предупредили россиян в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалистов, злоумышленники представляются сотрудниками Рособрнадзора, школ или наблюдателями и предлагают гарантированную сдачу экзамена за определенную плату. Чтобы обмануть жертву они используют несколько тактик.

В первом случае мошенник связывается с человеком по телефону, сообщает о якобы плохих результатах экзаменов и предлагает пересдать в желаемую дату с обещанием высоких баллов, рассказали эксперты. За это преступники просят плату в размере от 50 тысяч рублей.

В другом случае злоумышленники направляют жертве на почту письмо от имени Рособрнадзора также с информацией о несдаче и предложением за деньги пересдать в желаемую дату, указали аналитики. При переходе по ссылке в письме человек попадает на фейковую страницу регистрации на экзамен, и оплачивает «пересдачу» на сумму от 4 тысяч рублей, после чего не получает никакой обратной связи, уточнили они.

По данным экспертов, с середины июня только в Москве было зафиксировано не менее 150 подобных инцидентов.

Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать россиян, предлагая им совместный просмотр кино на специальной интернет-платформе.

