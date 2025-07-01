Россиянам раскрыли актуальную схему мошенников

F6: Мошенники обманывают россиян, предлагая просмотр кино на интернет-платформе

Мошенники стали обманывать россиян, предлагая им совместный просмотр кино на специальной интернет-платформе. Об актуальной схеме обмана РИА Новости рассказали в компании F6.

«Злоумышленники предлагают провести вечер за совместным просмотром фильма на специальной интернет-платформе и присылают для подключения ссылку, по которой требуется оплатить подписку», — раскрыли специалисты.

Как уточнили в компании, в рамках схемы мошенники выдают себя за девушек, ищущих знакомств, и размещают анкеты в соцсетях, на сайтах или в специальном Telegram-боте. При общении с потенциальной жертвой злоумышленник переводит переписку в Telegram, где предлагает перед первым свиданием устроить совместный просмотр фильма через специальное приложение.

Далее реализация схемы зависит от операционной системы на устройстве жертвы. Пользователи устройств на базе iOS при переходе по ссылке попадают на фишинговый сайт якобы с фильмами. «Для оплаты подписки пользователю предлагают ввести данные банковской карты», — добавили в агентстве.

Жертвы с устройствами на базе Android попадают в поддельный магазин приложений, внешне похожий на Google Play. Там пользователю предлагают установить фишинговое приложение, которое также попросит оплатить подписку и ввести данные банковской карты.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали рассылать семьям российских военнослужащих вредоносные файлы от имени Красного Креста. Уточнялось, что аферисты предлагают установить приложение, чтобы найти бойца СВО среди пленных.

Перед этим в МВД России предупредили, что мошенники начали звонить гражданам под видом сотрудников «Водоканала». Злоумышленники убеждают жертву в необходимости визита на дом специалиста для поверки счетчика или каких-либо работ, а затем просят назвать код из СМС-сообщения.