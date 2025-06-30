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13:08, 30 июня 2025Интернет и СМИ

Семьи военнослужащих предупредили о мошеннической рассылке

Москалькова: Мошенники отправляют семьям военных вредоносные файлы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: seth schwiet / Unsplash

Мошенники отправляют семьям российских военнослужащих вредоносные файлы от лица организации «Красный крест». Сообщение с предупреждением опубликовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram.

Сообщается, что семьи военных получают вредоносные файлы с расширением .apk от имени «Комитета Красного креста». Аферисты предлагают родственникам установить приложение, чтобы найти бойца СВО среди пленных.

Родственников военных предупредили, что, установив этот файл, они могут лишиться аккаунтов в социальных сетях, а также предоставить злоумышленникам доступ к банковским приложениям.

В сообщении призвали россиян не открывать файлы от неизвестных отправителей и обращать внимание на расширение файлов, которые предлагается скачать.

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