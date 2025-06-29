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13:09, 29 июня 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о схемах мошенничества с использованием платежных платформ

МВД: Мошенники дублируют сайты интернет-магазинов для похищения средств
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Дублирование сайтов популярных интернет-магазинов и системы быстрых платежей (СБП) стало ключевой схемой мошенничества с поддельными платежными платформами. Об этом со ссылкой на данные МВД России сообщает ТАСС.

Поддельные сайты позволяют мошенникам похитить платежные реквизиты граждан, указали в МВД. В случае с СБП используется аналогичная схема: мошенники создают страницу, имитирующую ее интерфейс, а затем отправляют пользователям либо QR-код, либо ссылку на региональную платежную систему.

Еще одной распространенной схемой эксперты назвали создание фиктивных сайтов по аренде недвижимости. Иногда объявления могут размещаться на реальных площадках, но затем диалог переводится в мессенджеры, а при оплате ссылка уже ведет на мошеннический ресурс. Популярна и схема с созданием платформ, на которых товары и услуги представлены по очень низким ценам.

Ранее россиян предупредили о психологическом трюке мошенников. Они звонят гражданам под видом сотрудников «Водоканала» с просьбой назвать код из СМС-сообщения, указали в МВД. Ввести собеседника в заблуждение им помогает иллюзия легитимного рабочего контакта. В ходе разговора обсуждается предстоящий «визит» сотрудника на дом, а цели могут быть названы различные — от проверки счетчиков, до каких-либо неотложных работ, пояснили эксперты.

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