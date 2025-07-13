На Украине объявили в розыск Хинштейна и Кириенко

Кириенко и Хинштейн были объявлены в розыск на Украине

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн были объявлены в розыск по линии СБУ. Это следует из базы данных ведомства, с которой ознакомился ТАСС.

Как уточняется, Кириенко был объявлен в розыск на Украине с октября прошлого года. СБУ предъявила ему обвинения по нескольким статьям. В частности, за «оправдание действий России», «посягательство на территориальную целостность Украины».

Хинштейн, в свою очередь, разыскивается на Украине с апреля 2025 года. Его обвиняют также по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Помимо этого, Кириенко и Хинштейн находятся в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Несколькими днями ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина были объявлены в розыск на Украине. Политики также были включены в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

