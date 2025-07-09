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04:47, 9 июля 2025Бывший СССР

На Украине объявили в розыск Набиуллину и Кравцова

Кравцов и Набиуллина были объявлены в розыск на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина были объявлены в розыск на Украине. Это следует из базы данных МВД и Службы безопасности Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, Кравцов разыскивается по линии СБУ с апреля 2025 года. Министру предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям. В частности, за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».

Глава ЦБ Набиуллина объявлена в розыск по линии МВД страны с января 2023 года. Ей вменяют «посягательство на территориальную целостность Украины».

Российские политики также были включены в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее МВД Украины объявило в розыск народных артистов России Дмитрия Певцова и Карена Шахназарова, а также певицу Таисию Повалий. Помимо этого, трое деятелей были внесены в базу данных экстремистского сайта «Миротворец».

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