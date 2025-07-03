На Украине объявили в розыск трех российских артистов

Актер Певцов, режиссер Шахназаров и певица Повалий объявлены в розыск на Украине

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск народных артистов России Дмитрия Певцова и Карена Шахназарова, а также певицу Таисию Повалий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Согласно источнику, режиссер Шахназаров, занимающий пост гендиректора «Мосфильма», и актер Певцов, являющийся депутатом Государственной Думы, обвинены в поддержке специальной военной операции по линии Совета безопасности страны. Также в розыск объявлена бывшая народная артистка Украины Повалий, которая получила гражданство России летом 2024 года. Все трое были внесены в базу данных экстремистского сайта «Миротворец».

Известно, что Повалий была лишена всех государственных наград, имущества на территории Украины и прав на свои песни. Певцова в феврале 2025 года заочно приговорили к 10 годам лишения свободы, также с конфискацией имущества.

Ранее режиссер Никита Михалков прокомментировал новость об объявлении его в розыск на Украине.