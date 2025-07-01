Михалков удивился новости об объявлении его в розыск

Никита Михалков заявил, что его объявили в розыск на Украине еще в 2022 году

Режиссер Никита Михалков прокомментировал новость об объявлении его в розыск на Украине. Решение службы безопасности республики (СБУ) он прокомментировал в своем Telegram-канале «Бесогон».

Народный артист РСФСР напомнил, что был объявлен ведомством в розыск еще в 2022 году и даже процитировал собственную реплику трехлетней давности.

«Объявить в международный розыск художника из другой страны за то, что он думает не так, как кому-то хочется, мог генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц в 1939 году», — написал он в своем посте.

В персональной карточке Михалкова на сайте СБУ сказано, что он находится в статусе разыскиваемого с марта 2022 года.

Ранее стало известно, что российский кинорежиссер и актер Никита Михалков находится в розыске на Украине по линии СБУ.