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17:34, 1 июля 2025Культура

Михалков удивился новости об объявлении его в розыск

Никита Михалков заявил, что его объявили в розыск на Украине еще в 2022 году
Андрей Шеньшаков

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков прокомментировал новость об объявлении его в розыск на Украине. Решение службы безопасности республики (СБУ) он прокомментировал в своем Telegram-канале «Бесогон».

Народный артист РСФСР напомнил, что был объявлен ведомством в розыск еще в 2022 году и даже процитировал собственную реплику трехлетней давности.

«Объявить в международный розыск художника из другой страны за то, что он думает не так, как кому-то хочется, мог генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц в 1939 году», — написал он в своем посте.

В персональной карточке Михалкова на сайте СБУ сказано, что он находится в статусе разыскиваемого с марта 2022 года.

Ранее стало известно, что российский кинорежиссер и актер Никита Михалков находится в розыске на Украине по линии СБУ.

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