Режиссера Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине по линии СБУ

Российский кинорежиссер и актер Никита Михалков находится в розыске на Украине по линии Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Согласно персональной карточке режиссера на сайте СБУ, ему присвоили статус разыскиваемого в марте 2022 года. Михалкова также включили в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее рэпера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов) приговорили к 12 годам тюрьмы на Украине. До этого онпрокомментировал объявление его в розыск СБУ.

В 2024 году Михалков решил подать в суд на власти Украины из-за ситуации в Крыму. Он потребовал взыскать с украинских чиновников почти 49 миллионов рублей за нанесение ущерба экологии полуострова.