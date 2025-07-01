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05:14, 1 июля 2025Культура

Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине

Режиссера Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине по линии СБУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский кинорежиссер и актер Никита Михалков находится в розыске на Украине по линии Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Согласно персональной карточке режиссера на сайте СБУ, ему присвоили статус разыскиваемого в марте 2022 года. Михалкова также включили в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее рэпера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов) приговорили к 12 годам тюрьмы на Украине. До этого онпрокомментировал объявление его в розыск СБУ.

В 2024 году Михалков решил подать в суд на власти Украины из-за ситуации в Крыму. Он потребовал взыскать с украинских чиновников почти 49 миллионов рублей за нанесение ущерба экологии полуострова.

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