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10:33, 30 июня 2025Культура

Рэпера Акима Апачева приговорили к 12 годам тюрьмы на Украине

Рэпера Акима Апачева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы на Украине
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший военный корреспондент, блогер и певец Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов) заочно приговорен к уголовному наказанию на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Винницкого горсуда.

Отмечается, что причиной такого решения украинских властей стало то, что Апачев принимал участие в мероприятиях в поддержку России. Так, в судебном документе говорится, что в 2022 году блогер участвовал в акции на Манежной площади, чем «осуществлял свою противоправную деятельность, направленную на побуждение неопределенного круга лиц к изменениям границ территории и государственной границы Украины».

В суде страны указали на то, что в своем творчестве певец «преследует антиукраинские мотивы». Апачеву также запретили в течение 15 лет занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера.

Ранее музыкант прокомментировал объявление его в розыск Службой безопасности Украины.

Аким Апачев является автором неофициального гимна частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» — песни «Лето и арбалеты». В апреле 2025 года он поддержал идею мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку обе стороны конфликта уже устали от военных действий.

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