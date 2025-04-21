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10:57, 21 апреля 2025Россия

Автор неофициального гимна ЧВК «Вагнер» заявил о необходимости переговоров с Украиной

Рэпер и военблогер Аким Апачев заявил о необходимости переговоров с Украиной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Акима Апачева

России необходимо пойти на переговоры с властями Украины, так как обе стороны конфликта уже устали от военных действий, а фазы войны и мира неизбежно сменяют друг друга. О необходимости переговоров с Украиной заявил в Telegram автор неофициального гимна частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», — песни «Лето и арбалеты» — рэпер и военблогер Аким Апачев (Гасанов).

По словам военблогера, жители ряда населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне, впервые «послушали тишину», то есть пожили вне боевых действий. «Мы хотя бы на день представили себе, что война может закончиться», — заявил рэпер.

Музыкант добавил, что России и Украине вне зависимости от того, как будет разворачиваться конфликт в дальнейшем, «придется говорить». «Нужно разговаривать (...) Я не пацифист, я все так же считаю, что война — норма реальности любой цивилизации, но эпохи война-мир должны сменять друг друга», — подытожил военблогер.

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Апачев — автор ряда песен, посвященных участвующим в спецоперации российским подразделениям, в том числе и бойцам бывшей ЧВК «Вагнер». Лирический герой рэпера придерживается жесткой антиукраинской позиции и высказывается о противнике фразами «мы сегодня ночью будем накрывать бандер», а также «летят "Калибры" докторами больного украинства».

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался после этого времени.

ЖЗЛ
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