Блогер Апачев прокомментировал объявление его в розыск СБУ

Блогер Апачев заявил, что числится в списках спецслужб Украины для покушения

Бывший военный корреспондент, блогер и певец Аким Апачев (Аким Гасанов) прокомментировал объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). По его словам, он давно числится в списках россиян, на которых украинскиеспецслужбы готовят покушение, передает РИА Новости.

«Мне доподлинно известно, что я уже давно нахожусь в списках на устранение украинскими спецслужбами. То есть, объявлен там некий ценный приз за мою голову», — заявил Апачев. По его словам, все, кто находится в этом списке — хорошие люди.

Музыкант предположил, что объявление в розыск СБУ — это формальность. «Уже давно большой том моих достижений собран на "Миротворце". Почему сейчас, не совсем непонятно», — отметил он.

Аким Апачев является автором неофициального гимна частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», — песни «Лето и арбалеты». В апреле 2025 года он поддержал идею мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку обе стороны конфликта уже устали от военных действий.