Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:05, 30 июня 2025Культура

Блогер Апачев прокомментировал объявление его в розыск СБУ

Блогер Апачев заявил, что числится в списках спецслужб Украины для покушения
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бывший военный корреспондент, блогер и певец Аким Апачев (Аким Гасанов) прокомментировал объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). По его словам, он давно числится в списках россиян, на которых украинскиеспецслужбы готовят покушение, передает РИА Новости.

«Мне доподлинно известно, что я уже давно нахожусь в списках на устранение украинскими спецслужбами. То есть, объявлен там некий ценный приз за мою голову», — заявил Апачев. По его словам, все, кто находится в этом списке — хорошие люди.

Музыкант предположил, что объявление в розыск СБУ — это формальность. «Уже давно большой том моих достижений собран на "Миротворце". Почему сейчас, не совсем непонятно», — отметил он.

Аким Апачев является автором неофициального гимна частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», — песни «Лето и арбалеты». В апреле 2025 года он поддержал идею мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку обе стороны конфликта уже устали от военных действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мигрантов в России решили обложить новыми пошлинами

    В Британии решили ударить по Украине с двух сторон

    В США рассказали о единственном спасении для Украины

    Россиянка эвакуировала брата с Украины через добровольную сдачу в плен

    Трампа обвинили во вмешательстве во внутренние дела Израиля

    Володин перечислил вступающие в силу в июле законы

    Стриптизерши устроили перед школой эротические танцы для девятиклассников

    Посол оценил отношения России и Норвегии

    Осужденный по делу о подрыве «Невского экспресса» попытался отменить приговор

    Россиянам назвали способные отбеливать зубы продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости