Михалков решил судиться с Украиной

Mash: Никита Михалков подал в суд на власти Украины из-за ситуации в Крыму

Народный артист России Никита Михалков решил подать в суд на власти Украины из-за ситуации в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Режиссер требует взыскать с украинских чиновников почти 49 миллионов рублей за нанесение ущерба экологии полуострова. По данным источника, обращение в суд поступило от Алуштинского санатория, который в 2016 году был передан «Союзу кинематографистов России», возглавляемому режиссером.

Ранее Михалков рассказал, что Запад обманул два поколения молодежи на Украине и настроил их против России.