Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:42, 27 октября 2024Культура

Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи

Михалков заявил в Сербии, что Запад обманул два поколения молодежи на Украине
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Vincent Kessler / Reuters

Народный артист России Никита Михалков рассказал, что Запад обманул два поколения молодежи на Украине и настроил их против России. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции в Сербии Михалков сообщил, что Россия ощущала себя старшим братом Украины, думая, что между странами установились прекрасные отношения. Однако в это время американцы и англичане ежедневно работали с украинскими детьми и школами.

«Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы — это один народ. Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась», — заявил он.

Ранее Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры. «Они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Шли без поддержки тяжелой техники». Группа иностранных бойцов ВСУ попыталась прорваться в Брянскую область

      В России начала самая длинная рабочая неделя

      Бренды приучили людей тоннами скупать дешевые вещи. Как в результате весь мир стал носить одежду ужасного качества?

      В Анталье заметили крупный метеор

      Британия призвала власти Грузии провести расследование возможных нарушений на выборах

      Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи

      В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ

      Раскрыты подробности гибели беженцев от удара беспилотника в Часовом Яре

      Глава израильской разведки прибыл в Катар для обсуждения деталей переговоров по Газе

      Соболев отказался общаться с московскими журналистами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше