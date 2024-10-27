Михалков заявил в Сербии, что Запад обманул два поколения молодежи на Украине

Народный артист России Никита Михалков рассказал, что Запад обманул два поколения молодежи на Украине и настроил их против России. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции в Сербии Михалков сообщил, что Россия ощущала себя старшим братом Украины, думая, что между странами установились прекрасные отношения. Однако в это время американцы и англичане ежедневно работали с украинскими детьми и школами.

«Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы — это один народ. Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась», — заявил он.

Ранее Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры. «Они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить», — сказал он.