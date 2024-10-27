Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры

Михалков призвал уехавших после начала СВО не жаловаться, что не так легко жить

Народный артист России Никита Михалков дал совет уехавшим после начала специальной военной операции (СВО) из России деятелям культуры и обычным гражданам, которые хотят вернуться назад. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, богатые поп-звезды, которые покинули Россию, ошибочно полагали, что их будут любить за границей так же, как и в России. «Через какое-то время они поняли, что это не так. Им хочется вернуться обратно, там сытно, богато, красиво, их любили», — пояснил артист.

Однако, отметил Михалков, люди, которые их любили поняли, что «они их любили, а те их — нет, они любили свою славу». «Они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить», — подчеркнул он.

Ранее Михалков рассказал о пользе СВО на Украине для россиян. По его словам, спецоперация помогла россиянам понять, насколько опасно влияние западных стран. Если бы она не началась, люди «оказались бы в пропасти» из-за «разъедания в элите», полагает он.