Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:40, 27 октября 2024Культура

Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры

Михалков призвал уехавших после начала СВО не жаловаться, что не так легко жить

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Народный артист России Никита Михалков дал совет уехавшим после начала специальной военной операции (СВО) из России деятелям культуры и обычным гражданам, которые хотят вернуться назад. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, богатые поп-звезды, которые покинули Россию, ошибочно полагали, что их будут любить за границей так же, как и в России. «Через какое-то время они поняли, что это не так. Им хочется вернуться обратно, там сытно, богато, красиво, их любили», — пояснил артист.

Однако, отметил Михалков, люди, которые их любили поняли, что «они их любили, а те их — нет, они любили свою славу». «Они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить», — подчеркнул он.

Ранее Михалков рассказал о пользе СВО на Украине для россиян. По его словам, спецоперация помогла россиянам понять, насколько опасно влияние западных стран. Если бы она не началась, люди «оказались бы в пропасти» из-за «разъедания в элите», полагает он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Грузии отказалась признавать парламентские выборы

      Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры

      Кандидат в президенты Молдавии обвинил Санду в лишении российского газа из-за санкций

      В ЕС призвали Грузию к конструктивному диалогу

      Европейская страна отказала во въезде тысячам украинцев

      Чимаев назвал цель участия в поединках

      Иран пообещал Израилю ответ на авиаудары по военным объектам

      Уборщик получил семь миллионов долларов на счет и вернул их банку

      В Финляндии призвали принять Украину в НАТО и ЕС

      В Энергодаре заявили о желании многих украинцев вернуться в город

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше