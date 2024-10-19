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21:42, 19 октября 2024Культура

Михалков рассказал о пользе СВО для россиян

Михалков: СВО помогла россиянам ставить интересы своей страны превыше всего

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал о пользе специальной военной операции (СВО) на Украине для россиян. Его цитирует РИА Новости.

По словам режиссера, спецоперация помогла россиянам понять, насколько опасно влияние западных стран. Если бы она не началась, люди «оказались бы в пропасти» из-за «разъедания в элите», полагает он.

Михалков также подчеркнул, что интересы своей страны должны быть для граждан превыше всего. «Кто-нибудь позаботится о нас, кроме нас самих? Позаботятся — с тем чтобы нас не было», — отметил он.

Ранее Михалков рассказал о существовании в России условного списка «нерукопожатных деятелей культуры». По словам кинематографиста, речь идет об артистах, которые работают в стране, но не поддерживают политику властей. Он назвал их более опасными людьми по сравнению с теми, кто уехал из РФ.

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      Марина Совина
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