Михалков рассказал о российских «нерукопожатных деятелях культуры»

Михалков заявил о наличии в России списка «нерукопожатных деятелей культуры»

Российский режиссер Никита Михалков рассказал о существовании в России условного списка «нерукопожатных деятелей культуры». Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам кинематографиста, речь идет об артистах, которые работают в РФ, но не поддерживают политику властей. Он назвал их более опасными людьми, чем те, кто покинул страну.

«Те, кто уехал, они видны. А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные», — заявил Михалков.

Ранее Михалков назвал главного режиссера России. Он отметил профессионализм Жоры Крыжовникова, снявшего сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».