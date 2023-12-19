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20:11, 19 декабря 2023Культура

Михалков назвал главного режиссера России

Никита Михалков назвал Жору Крыжовникова талантливым режиссером

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Председатель союза кинематографистов России Никита Михалков назвал главного режиссера страны. Об этом он сообщил в интервью Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Кинодеятель упомянул Жору Крыжовникова, назвав его «серьезным, думающим и очень профессиональным режиссером», а также заявил, что снятый им сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — «жестокая и правильная картина про время».

Михалков также поделился мнением, что работы советского кинорежиссера Эльдара Рязанова — не только фильмы: «Но кино — это другое. Это живая вещь. Дыхание и музыка». Режиссер отметил, что лучшей картиной Рязанова является «Ирония судьбы», где совпали и драматургия, и актерское мастерство.

Ранее Никита Михалков назвал огромной глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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      Анастасия Астахова
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