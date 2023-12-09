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22:39, 9 декабря 2023Культура

Михалков обматерил противников сериала «Слово пацана»

Михалков: запрет сериала «Слово пацана» стал бы огромной глупостью

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российский режиссер Никита Михалков назвал огромной глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Своим мнением по поводу картины он поделился в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что сериал основан на исторической правде, а темы, которые в нем поднимаются, являются важными для зрителя, поэтому его нужно показывать любой аудитории. «Людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно [было] быть», — указал кинематографист.

Михалков также прокомментировал опасения об отрицательном влиянии сериала на детей. Он напомнил, что ответственность за воспитание лежит на родителях. «И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как антагонисты], значит вы — говно-родители», — считает постановщик. Он подчеркнул, что необходимо научиться говорить и слушать правду, чтобы извлекать уроки.

Ранее сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев заявил, что не видит причин для его запрета. По его словам, картина рассказывает как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу».

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      Марина Совина
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