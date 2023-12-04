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23:18, 4 декабря 2023Культура

Сценарист «Слова пацана» прокомментировал претензии к сериалу

РБК: сценарист «Слова пацана» Золотарев не увидел причин для запрета сериала

Кадр: сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» / START / YouTube

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу». Об этом заявил РБК сценарист фильма Андрей Золотарев.

Комментируя претензии к сериалу, он сказал, что не видит причин для его запрета. «Мы не рассматриваем это [хайп] как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу», — отметил Золотарев.

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По его словам, создателям «Слова пацана» «точно не хочется, чтобы это связывали с каким-то криминалом». Золотарев также рассказал, что идея сериала возникла у Крыжовникова, который заинтересовался историческим периодом конца 1980-х. «Потому что парадокс этого времени в том, что уже появились люди, "которые делят асфальт", но не появилось, что собственно делить. Конец 1980-х — время, когда не было еще бизнеса, но было место, где существовали прототипы ОПГ», — объяснил автор сценария.

Ранее российский актер Сергей Бурунов рассказал, что был потрясен после прочтения сценария сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», так как давно не встречал «такой точности, правды и глубины» в современных проектах.

Восьмисерийная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятая при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), повествует о молодежных бандитских группировках Казани в конце 1980-х. В проекте снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова и другие, режиссером выступил Жора Крыжовников.

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      Марина Совина
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